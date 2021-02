Forte odore di gas nel condominio: un ragazzo dà l'allarme e salva i vicini

Ha avvertito un forte odore di gas e non ci ha pensato due volte: si è subito rivolto all’educatore in servizio presso l’appartamento dell’Appm in cui vive, in via Caproni a Roncafort. Merito del ragazzo, che ha da poco compiuto 18 anni, se il problema è stato risolto in pochi minuti: come gli stessi tecnici hanno riferito ai responsabili dell’Appm, la situazione avrebbe potuto presto degenerare, peggiorando fino ad un possibile rischio di scoppio. Il giovane si è accorto dell’odore di gas mentre era in ascensore. È successo sabato sera, mancavano pochi minuti alle 20. L’educatore ha provveduto subito ad avvertire Dolomiti Energia. Come i tecnici hanno appurato, c’era un guasto all’interno dell’abitazione in cui vive una persona anziana. Risolto il problema, grazie alla tempestiva segnalazione del giovane, tutto è tornato alla normalità.