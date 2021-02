Canova, roulotte rubata nel parcheggio

Incredibile furto di una roulotte a Canova, mercoledì sera attorno alle 20. Due ignoti arrivati in zona a piedi hanno infatti dapprima scassinato un cancello di un parcheggio privato lungo la strada, senza dare nell'occhio; successivamente, con l'aiuto di un complice arrivato in macchina, i malviventi hanno agganciato il caravan in sosta fuggendo indisturbati grazie al buio.

La roulotte, di proprietà di una coppia di Trento, era parcheggiata da qualche tempo nello stallo protetto. Una soluzione "classica" per chiunque abbia un mezzo di questo tipo: lasciarlo in un parcheggio in affitto certi che le recinzioni o i cancelli scongiurino vandalismi e i possibili furti. Purtroppo mercoledì sera non è stato così: la coppia proprietaria della roulotte è stata informata dell'accaduto dal proprietario del parcheggio giovedì in mattinata.

A nulla sono valse le telecamere presenti che hanno ripreso l'episodio: purtroppo però per via del buio e della probabile esperienza dei malviventi, non si riesce a cogliere molto dalle immagini disponibili, nemmeno la targa della macchina a cui è stato agganciato il mezzo. Il parcheggio è in una zona abbastanza isolata, lontana da case, tuttavia è probabile che a quell'ora della sera l'auto e la roulotte siano state riprese da qualche telecamera di sorveglianza in zona, vista la presenza di diverse attività commerciali. Informazioni che sarebbero assai utili per le indagini in corso. Non sembra che il caso abbia degli analoghi precedenti recenti a Trento. Le forze dell'ordine sono comunque al lavoro su diverse ipotesi. Da parte dei proprietari arriva l'appello di trasmettere ai carabinieri qualsiasi informazione utile e eventuali filmati. Gi. P.