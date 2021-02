Notte di lavoro, quella tra mercoledì e ieri, per oltre una ventina di vigili del fuoco, alla colonia di Pralungo, lungo la strada che unisce Cortesano a Montevaccino. Poco prima della mezzanotte di ieri, la casa del custode della struttura è stata minacciata da un principio di incendio partito dalla canna fumaria

La casa, che sorge a monte della grande struttura immersa tra gli alberi a fianco dell’ampio prato che dà il nome alla località, rischiava di andare distrutta con il pericolo che le fiamme potessero espandersi anche alla colonia. Per questo i vigili del fuoco sono intervenuti in forze da Meano, Cognola e Villazzano. A Pralungo in azione anche i permanenti di Trento. Nonostante le difficoltà per alcuni mezzi nel raggiungere la località - la strada è molto stretta in più punti sia proveniendo da Cortesano che da Montevaccino - i pompieri sono riusciti a mettere in sicurezza lo stabile prima che le fiamme potessero danneggiarne la copertura.

L’intervento si è concluso una volta spente le fiamme e rimosse alcune delle tegole attorno al camino.

Anche il custode e la compagna, Alessandro Piva e Barbara Andreatta, hanno potuto rimanere all’interno dell’abitazione: lo stabile non ha dovuto essere evacuato. L’intervento si è concluso dopo le 4 del mattino, quando tutti i vigili del fuoco hanno potuto rientrare alle loro caserme.