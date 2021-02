Il sindaco di Trento ancora positivo al Covid: "Però ho potuto vivere i primi passi di mio figlio"

Il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, rimane in isolamento per il contagio Covid. Dopo l’annuncio della sua positività, la scorsa settimana, oggi è tornato ad aggiornare i cittadini: «Ieri sera, quando ho letto l’esito del mio tampone ancora positivo al Covid, confesso di aver avuto un momento di sconforto. La sindrome del leone in gabbia quando ci si sente bene ma si deve stare reclusi è in agguato.

Queste tre settimane chiuso in casa mi hanno fatto conoscere sulla mia pelle questo virus e pensare un po’ di più a cos’ha rappresentato per tante persone. Ho provato un senso di fragilità e a tratti di impotenza.

Ho sperimentato lo smart working: comodo ed efficace per molti impegni, ma vedersi in faccia è un’altra cosa! Capisci però di più cosa significa essere una squadra, avere assessori e collaboratori di cui ti fidi. Un ingranaggio che continua a funzionare anche con il sindaco per un po’ tappato in casa.

La reclusione mi ha regalato i primi passi del mio bambino. Un regalo inestimabile.

Grazie a tutti e ci vediamo presto... in giro per Trento» l’annuncio del sindaco, Che è risultato nuovamente positivo al secondo tampone.