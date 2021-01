E' morto Orso, il cane di Paolo: una coppia inseparabile che tutti i trentini conoscevano

Una coppia nella quale il binomio cane-padrone era una vera simbiosi: è morto il cane Orso, inseparabile compagno di vita di Paolo Bebber.

Una coppia ben conosciuta in città: il cane rottweiler e il suo padrone, che qualche anno fa erano stati anche al centro della cronaca, quando una vicenda giudiziaria poi risolta voleva separarli. Ed era partita una raccolta firme a favore dell’animale e del suo padrone, con centinaia di trentini che avevano aderito.

Il cane Orso è morto in questi giorni: non stava bene, e quando Paolo Bebber l’ha portato dal veterinario, il responso è stato il peggiore. Il cane aveva numerosi tumori in tutto il corpo. E per Paolo è venuto il doloroso momento di dirgli addio: Orso è morto fra le sue braccia, Paolo ha versato le sue lacrime.

Ed ora? Paolo Bebber ha intenzione di cercarsi un altro cane. Non sarà facile. Non subito. Ma certo che per Paolo, senza Orso, sarà un’altra cosa