Tutti alle Viote a ciaspolare e far fondo: il Comune riattiva i parcheggi a pagamento

Dopo un periodo di sospensione è stato riattivato il pagamento della sosta nei parcheggi alle Viote. Sono disponibili 60 stalli alla capanna Viote, 276 stalli presso l’area rifugio . Le tariffe sono modulari con proposte di 2 euro per veicoli leggeri per le prime tre ore e 4 euro , sempre per le prime tre ore, per autocaravan. Tariffa oraria 1 euro veicoli leggeri, 1,50 autocaravan.

L’ area parcheggio in località Rocce rosse è invece gratuita. Si ricorda inoltre che è stato confermato il servizio di trasporto urbano turistico (Skibus) nei fine settimana fino al 15 febbraio p.v. con le seguenti corse:

- partenza skibus da stazione Autocorriere di Trento (direzione Viote) alle ore 9.30, 11.30 e alle ore 14.30;

- partenza skibus da Viote (direzione Trento) alle ore 10.30, 12.30 e alle ore 17.10.