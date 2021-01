Scontro fra via Romagnosi e via Vannetti, due auto coinvolte

Scontro tra auto poco fa a Trento: all’altezza dell’incrocio tra via Romagnosi e via Vannetti l’incidente ha coinvolto una Ford Fiesta e una Mazda 5.

Conseguenze lievi per i coinvolti ma inevitabili i disagi al traffico. Al momento sul posto stanno ancora lavorando vigili del fuoco permanenti e agenti dell’infortunistica della polizia locale.

La circolazione lungo via Romagnosi verso la stazione è deviata attraverso via Vannetti, via Aconcio e via Segantini.