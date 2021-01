Principio di incendio a Gazzadina, i pompieri salvano una palazzina

È stata la tempestività dell’intervento dei vigili del fuoco, a salvare ieri una abitazione nel cuore di Gazzadina: nella tarda mattinata di ieri, dalla canna fumaria dell’edificio, che sorge lungo via del Porfido, affacciata sulla provinciale 76, si è sviluppato un principio di incendio che avrebbe potuto estendersi al’intera copertura e ai locali sottostanti.

La rapidità con cui i volontari del corpo di Meano e i permanenti saliti da Trento hanno tuttavia scongiurato questo rischio. L’allarme è scattato poco dopo le 11.40, con i vigili del fuoco che hanno dapprima spento le fiamme che stavano divampando dal camino, poi messo in sicurezza lo stabile, che ha patito unicamente danni a una porzione limitata della copertura.

«Fortunatamente - ha spiegato il comandante del corpo dei volontari di Meano Martino Debiasi - siamo riusciti a intervenire in tempo, e, nonostante le alte fiamme, è andata a fuoco solamente la canna fumaria, con danni tutto sommato limitati».

Nessuno è rimasto ferito o intossicato è non è stato necessario procedere all’evacuazione delle persone che vivono nell’abitazione.

Il rischio di incendi in questo periodo è particolarmente alto. Lo scorso anno, a gennaio, l’intero piano di un edificio e la copertura bruciarono completamente a causa di alcune braci nel vicino abitato di Vigo Meano. L’episodio comportò la perdita improvvisa dell’abitazione per alcune famiglie, che furono aiutate nei primi giorni grazie ad una raccolta di risorse partita spontaneamente tra gli abitanti della zona.