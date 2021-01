Bar senza licenza, con festa di compleanno in corso: Polizia e vigili chiudono il locale a Trento Nord

Una famiglia stava festeggiando il compleanno di una bambina in un bar di Trento nord. Ma il locale, privo di licenza, è stato controllato dalla Polizia di Stato e La Polizia locale di Trento. Il gestore del bar, che si trova a Trento nord, era infatti privo di ogni licenza ed è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per apertura abusiva di luogo pubblico e sanzionato per aver somministrato abusivamente bevande agli avventori. L’uomo, hanno verificato la Polizia di Stato e La Polizia locale di Trento durante alcuni controlli, non ha rispettato un’ordinanza comunale che vietava l’apertura del locale ed è stato sanzionato anche per il mancato rispetto delle misure anti Covid.

L’esercente era già noto alle forze dell’ordine perché a settembre del 2020 il locale era stato chiuso dal questore di Trento per motivi di ordine e sicurezza pubblica.