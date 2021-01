Demolita la palazzina dell'Ottocento di via Grazioli: addio alla pizzeria Veruschka ed alla sua bella pergola

Non esiste più la palazzina ottocentesca che ospitava la pizzeria Veruschka di via Grazioli. Con una demolizione che i residenti della zona hanno definito senza mezzi termini un blitz di stampo militare", in poco più di mezza giornata è stata demolito demolito l'edificio del 1899. Contro l'abbattimento si è costituito un comitato di residenti. I quali hanno chiesto fino all'ultimo la tutela della memoria storica della città. Ma invano.

Lì dovrebbe sorgere un condominio: il progetto iniziale parlava di 7 piani fuori terra e due interrati ed era stato depositato a dicembre, ma poi è stato sostituito in questi giorni da un secondo che ha ridotto l'altezza a 6 piani togliendo in pratica l'attico, riducendo così gli appartamenti a 10 e non più agli 11 originari. Ma soprattutto, dicono i residenti, la palazzina era tutelata dai Beni Architettonici e Storici, anche per la presenza della sua storica pergola all'aperto, che la rendeva caratteristica.