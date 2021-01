Code per ritirare i sacchetti della differenziata, Dolomiti Ambiente rassicura: potete prenderli anche un mese dopo

Lunghe code per ritirare i sacchetti della raccolta differenziata, in questi giorni di gelo a Trento. Ma è un "assalto" immotivato, e non c'è fretta, ci spiega Dolomiti Ambiente, che oggi ha dovuto fare un nuovo comunicato.

«Dolomiti Ambiente rassicura i cittadini della città di Trento: chi non avesse ancora ricevuto la lettera con i buoni avrà tempo in ogni caso fino alla fine del mese per il ritiro dei sacchi presso i furgoncini itineranti che si sposteranno nelle varie zone della città oppure presso il Centro Integrato in Tangenziale Ovest. E questo indipendentemente dall’ iniziale del proprio cognome, quindi anche coloro il cui cognome inizia con una lettera fra la A e la I, visto il ritardo nella consegna delle lettere, potranno comunque ritirare la loro dotazione in qualsiasi giorno fino alla fine di gennaio e in qualsiasi punto di consegna, secondo il calendario che troveranno allegato alle lettere.

Dolomiti Ambiente desidera inoltre segnalare che a causa di un problema tecnico nella giornata di martedì 12 gennaio uno dei furgoncini itineranti, che doveva sostare in Via Luca D’Aosta, ha subito un ritardo del quale ci scusiamo con i cittadini. Per qualsiasi informazione rimane come sempre a disposizione dei cittadini il numero verde gratuito 800.847.028».