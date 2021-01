A Trento arrivano 12 semafori "intelligenti", e i sensori per indicare i parcheggi liberi

A partire dal mese di aprile, il Comune di Trento avvierà l’implementazione del sistema di assegnazione della priorità semaforica al trasporto pubblico, prevista nell’ambito del progetto europeo «C-Roads Italy 2» per la gestione intelligente del traffico. Il sistema, secondo quanto riferito da Bruno Delaiti del Servizio comunale di opere di urbanizzazione primaria, interesserà dodici semafori, distribuiti tra piazza Centa e via Brennero.

L’obiettivo dell’innovazione è quella di modificare i tempi semaforici per garantire la priorità di transito ai mezzi di trasporto pubblico, diminuendone così il tempo di percorrenza.

Il costo dell’intervento è di 258.640 euro, mentre i lavori dureranno 560 giorni.

Sempre nell’ambito del progetto «C-Roads», con il mese di settembre inizierà l’istallazione di 800 sensori per il rilevamento dell’occupazione dei parcheggi «blu» (a pagamento) a raso. Il sistema permetterà di rilevare in tempo reale lo stato dello stallo in modo da ridurre il traffico parassitario nel centro. Il costo dell’intervento è di 266.309 euro.