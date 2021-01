Secondo lotto di lavori per rifare le fognature di San Donà

Secondo lotto di interventi, a Trento, per il ramale4 delle fognature di San Dinà. L’opera “Fognatura San Donà - 2° intervento” è ricompresa nel programma di rifacimento dei collettori delle acque nere e meteoriche nel quartiere San Donà denominato “Villaggio Satellite” e va a completare il rifacimento delle reti di fognatura nera e bianca realizzate negli anni 50 e ormai obsolete. Il primo intervento è stato completato nel 2019.

Nello specifico il progetto prevede il rifacimento dei collettori delle acque nere e meteoriche su via Villaggio Satellite, via 26 Settembre e parte della piazza di San Donà. Altro intervento previsto è la realizzazione di un nuovo collettore pubblico (attualmente non esistente) delle acque nere su via degli Alberti Poja.

Il nuovo intervento prevede la posa di circa 750 metri di collettori realizzati in polipropilene a triplo strato. I collettori verranno dotati di nuovi pozzetti d’ispezione e chiusini in ghisa grigia. I nuovi collettori delle acque meteoriche verranno dotati di opportune caditoie per raccogliere le acque meteoriche provenienti dalla sede stradale.

La spesa complessiva prevista ammonta a 340mila euro.

L’avvio dei lavori, il cui affidamento è previsto nei primi mesi del 2021, potrà avvenire nel corso della prossima estate per un periodo complessivo di 180 giorni continuativi.