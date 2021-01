Ma quanto è costata la pulizia neve delle due ultime grandi precipitazioni a trento? Km, mezzi, personale: tutti i numeri del piano neve.

Su strade e marciapiedi sono state sparse 1270 tonnellate di sale, 21 mila le ore di lavoro. Il costo complessivo delle operazioni è di circa un milione di euro In seguito alle due nevicate che hanno interessato la viabilità del territorio del comune di Trento di fine dicembre e gennaio, sono stati impiegati, come previsto dal piano neve, un numero considerevole di mezzi tra lame, minipale, pandini, mezzi salatori. Per le operazioni di manutenzione invernale l’Amministrazione comunale si avvale infatti sia del proprio personale addetto alla manutenzione sia di mezzi d’opera messi a disposizione dagli operatori privati per le operazioni di spargimento sale e sgombero neve.

Il territorio, secondo il piano, viene suddiviso in zone nelle quali vengono predisposti i percorsi divisi per lunghezza e omogeneità (carreggiata stradale, marciapiede, parcheggio), allo scopo di garantire un servizio ordinato. Ad ogni percorso corrisponde un mezzo d’opera, sia per quanto riguarda lo spargimento del sale e lo sgombero neve sulle strade sia per lo sgombero neve sui marciapiedi.

I numeri del piano neve • Km viabilità comunale 600 km di strade e 280 km di marciapiedi

• Mezzi Città più Gardolo: Lame trattori 33, lame unimog 2, minipale 26, camion salatura 4

Sobborghi ovest: Lame trattori 19, minipale 8, mezzi salatura 8 Sobborghi nord ed est: Lame e trattori 24, minipale 10, mezzi salatura 13 Bondone: 10 mezzi (lame, spargisale, minipala, fresa, carico) A questi si aggiungono i 30 mezzi (tra minivan, camion, minipale e pale) del Comune di Trento.

• Personale Per operare nella fase di spalatura e salatura a mano sono state impiegate giornalmente 5 squadre con in media 7 operai ciascuna di ditte esterne per un totale medio di 35 persone al giorno.

Personale comunale impiegato giornalmente (tra operai e tecnici coordinatori) nel complesso delle operazioni: 33 persone.

Il lavoro ha interessato ininterrottamente il periodo dal 27 dicembre all’8 gennaio. Anche successivamente, ci sono state operazioni giornaliere o secondo necessità di salatura strade e marciapiedi e ulteriori rimozioni di neve.

Le ore di lavoro complessive nel periodo dal 27 dicembre all’8 gennaio sia per i mezzi sgombraneve (lame, minipale, salatori) che per le squadre di operai sono state circa 21 mila.

Per la salatura delle strade sono stati impiegati, fino ad ora, 1100 tonnellate di sale da silos.

Per la salatura con mezzi più piccoli o a mano sono stati impiegati 170 tonnellate di sale in sacchi, per un costo complessivo del sale di circa 150 mila euro.

Il costo complessivo per le operazioni di sgombero neve, supera il milione di euro. I conti definitivi si potranno fornire tra qualche giorno.