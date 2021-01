Nuovi sacchetti della differenziata: ecco le novità per ritirarli (non si può più andare negli uffici) - Video

Raccolta differenziata: dal Comune di Trento istruzioni per la distribuzione sacchi anno 2021 e nuove modalità.

Un comunicato informa che «a causa del recente maltempo e dell’emergenza sanitaria sono in ritardo ma in arrivo nelle case dei cittadini le lettere di Dolomiti Ambiente con i buoni per il ritiro dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti per il 2021.

Quest’anno, a causa dell’emergenza Covid, è stato potenziato il servizio di distribuzione con i furgoncini itineranti che si sposteranno nelle varie zone della città, a cui si aggiunge la distribuzione nello sportello in Tangenziale ovest 11; non è più possibile il ritiro presso gli uffici di via Fersina né presso i Centri raccolta materiali».

Nelle lettere i cittadini troveranno i buoni da presentare al momento del ritiro e il calendario con tutte le date, gli orari e i luoghi in cui trovare i furgoncini.

Un furgoncino aggiuntivo si trova nel piazzale di via Fersina nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 12, martedì e giovedì dalle 8 alle 16.

Per chi avesse smarrito o non ricevuto il buono, è possibile richiederne il rinvio via mail chiamando il numero verde gratuito 800.847.028, attivo dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30 e il venerdì dalle 8 alle 12, o scrivendo a info@dolomitiambiente.it, indicando il codice utente.

La novità più importante è che non verranno più distribuiti i sacchi verdi per il rifiuto residuo.

Le utenze residenti in condomini con più di 30 appartamenti potranno utilizzare dei sacchetti generici da conferire poi nei contenitori condominiali.

Le utenze residenti in condomini con un numero di appartamenti compreso tra 14 e 30 sono state informate e contattate per il ritiro del proprio contenitore. Dolomiti Ambiente invita chi non lo avesse già ricevuto a recarsi presso lo sportello in Tangenziale Ovest 11, prenotando l’appuntamento sul sito www.dolomitiambiente.it nella sezione sportello online o al numero verde 800.847.028.

Con le stesse modalità è possibile anche prenotare un appuntamento per aggiornare le tessere all’utilizzo delle nuove calotte, con una breve operazione che gli operatori di Dolomiti Ambiente effettueranno a domicilio.