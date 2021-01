Un quarantenne è rimasto ferito ed è stato portato all'ospedale S. Chiara in codice rosso dopo che la sua auto, verso le 23.20 di ieri sera si è ribaltata per cause ancora in via di accertamento.

L'incidente è avvenuto all'ingresso del parcheggio del Poli di via Soprasasso a Gardolo.

L'auto si è ribaltata dopo essere finita contro i pali di ingresso del supermercato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gardolo, di Trento, la polizia locale e l'ambilanza di Trentino emergenza.