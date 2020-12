Per sfuggire all'arresto ingoia 13 dosi di eroina: nigeriano in ospedale, si scopre che era positivo al Covid

Un 25enne nigeriano è stato denunciato per spaccio ma è stato anche ric0verato in ospedale perché positivo al Covid. Fermato per un controllo in piazza Dante a Trento, il 25enne ha opposto resistenza e ha ingoiato velocemente, aiutandosi con dell’acqua, 13 dosi di eroina che teneva nelle tasche dei pantaloni per nasconderle alla polizia.

Dopo l’autorizzazione concessa agli agenti dal magistrato il fermato è stato trasportato in ospedale per una tac e per fargli espellere la droga. Come da procedura il 25enne nigeriano è stato sottoposto a tampone ed essendo risultato positivo al Covid è stato ricoverato.

(foto di repertorio)