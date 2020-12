La squadra Volante della questura di Trento ha arrestato un cittadino marocchino di 23 anni, già in passato finito nei guai per lo stesso reato, per aver rubato in un negozio di abbigliamento.

Il giovane, entrato all’interno di un punto vendita di una catena di abbigliamento di Trento nord, avrebbe inscenato l’acquisto di alcuni capi di vestiario, prelevandone più di uno con la scusa di doverli provare ma poi, una volta all’interno del camerino, avrebbe dapprima strappato l’antitaccheggio e poi ha occultato i vestiti sotto la giacca a vento indossata.

Il giovane è stato però notato da un addetto alla vigilanza, con il quale è partito un inseguimento, anche attraversando i binari della Trento - Malè, e poi una colluttazione: l’addetto alla sicurezza è stato infatti colpito con due pugni, con conseguenti lesioni alla mandibola. Atto che è valso la contestazione del reato di rapina. Nel frattempo sono giunte in via Maccani due volanti, allertate dal direttore del punto vendita, che hanno incrociato il ventenne interrompendo poi la sua fuga poco dopo, in via De Tassis, arrestandolo nonostante i tentativi di resistenza. La refurtiva è stata infine restituita al direttore del punto vendita ed il rapinatore trasferito nel il carcere di Spini di Gardolo.