Due donne sono state arrestate perché sorprese dalla polizia a forzare la serratura di un appartamento a Trento sud.

Gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione di un’inquilina che ha sentito dei rumori provenienti dal pianerottolo.

La donna ha tentato di guardare dallo spioncino che cosa stesse accadendo, ma si è resa conto che era stato coperto con del nastro adesivo.

Pertanto ha chiamato subito la sala operativa della questura di Trento.

Le due donne, bloccate e arrestate, risultano specializzate in furti in abitazioni e denunciate ed arrestate più volte, anche quando erano minorenni, sempre per furti e tentati furti in abitazione in diverse città d’Italia.

Le due donne saranno giudicate oggi con rito direttissimo dal Tribunale di Trento.