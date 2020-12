Torna a casa dalla spesa e trova il ladro, che lo spinge a terra e scappa

Era uscito di casa, ai Bolleri di Martignano, per fare la spesa. Un’assenza di una ventina di minuti. Dentro l’abitazione, un appartamento su due piani, c’era il cane. «Pesa 40 chili, ma questo non ha fermato il ladro», l’amaro racconto del proprietario, che ieri pomeriggio si è trovato faccia a faccia con il malvivente: «Il tempo di aprire la porta e l’ho visto arrivare verso di me: mi ha spinto, sono finito a terra e lui è scappato», racconta. Per lui tanta paura, ma per fortuna nessuna ferita grave.

L’allarme è scattato ieri pomeriggio verso le 17.30 quando l’uomo è rientrato a casa: «Dentro la luce era ancora spenta, c’era solo quella esterna. Il tempo di girarmi e mi sono visto arrivare contro una persona: mi ha spinto, facendomi cadere a terra e sono volato fuori casa, nel giardino. Lui, invece, dopo avermi buttato a terra, è scappato».

Il malvivente, intravisto per pochi secondi, nel buio, viene descritto come un uomo di 30-35 anni, alto 1 metro e 75 circa, con i capelli castani. «E indossava un giubbotto verde».

Il proprietario ha chiamato subito le forze dell’ordine e sul posto sono arrivati i carabinieri del radiomobile, che hanno subito perlustrato la zona alla ricerca del ladro. Bottino: zero. L’arrivo del proprietario hga sventato il furto.