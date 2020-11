Quando è uscito dal locale alla Roccia di Villazzano, con le pizze d’asporto in mano, la sua macchina, una Hyundai, era “scomparsa”. L’automobilista ha pensato subito ad un furto, ma poco dopo ha scoperto cosa in realtà era successo: il mezzo era finito diversi metri a valle, in località Novaline.

È successo venerdì, attorno alle 19.30. La vettura, a cui non era stato inserito in freno a mano, si era mossa dal parcheggio e seguendo la pendenza del terreno era finita nel bosco; è avanzata rolando per una cinquantina di metri tra le piante vicino alla vecchia strada che sale da Mattarello terminando la corsa a ridosso di un muro alle Novaline. Se non ci fosse stata questa barriera a fermarla, la Hyundai sarebbe finita sulla statale. Fortunatamente non sono rimaste coinvolte persone. Sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Mattarello e i permanenti con l’autogru.

Le pizze d’asporto sono costate care, ma il proprietario del mezzo ha voluto guardare il “bicchiere mezzo pieno”: nessuno si è fatto male e i danni riguardano solo il veicolo, che è da rottamare. E poi non rimarrà a piedi: come ha raccontato ai soccorritori, recentemente ha vinto una Fiat 500 al concorso organizzato da un supermercato.