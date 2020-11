Il Comune di Trento cerca un logo per le produzioni agricole biologiche: il bando

Un logo identificativo delle produzioni agricole biologiche del Comune di Trento: è l’oggetto del bando di concorso predisposto dal servizio Sviluppo economico, studi e statistica – progetto Agricoltura e promozione del territorio.

Il logo dovrà contrassegnare tutta la comunicazione di promozione relativa alle aziende agricole biologiche del territorio.

Possono partecipare al concorso, da soli o in gruppo, i soggetti che siano in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

• laurea in architettura

• laurea o diploma di belle arti, grafica, design o comunicazione

• esercizio di attività professionale in qualità di grafico e/o designer

La domanda di partecipazione deve essere inviata, con le modalità descritte nel bando, entro le ore 16 di giovedì 17 dicembre 2020 all’ufficio Protocollo (via Maccani, 148).

Il testo completo del bando è pubblicato sul sito del Comune, nella sezione Bandi di gara.

Eventuali richieste di chiarimenti devono essere inoltrate esclusivamente a progetto.agricoltura@pec.comune.trento.it entro le ore 12 di venerdì 11 dicembre 2020.