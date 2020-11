C'è il coprifuoco alle 22? Questi ragazzi entrano nel bar chiuso per consumare coca e fumare

Se voi ve ne state a casa per rispettare il coprifuoco, sappiate che girano per Trento dei giovani che hanno inventato un nuovo passatempo: scavalcare i cancelli chiusi dei bar e accomodarsi tranquillamente

nei giardini e ai tavoli esterni.

E’ accaduto nella notte fra sabato e domenica in un bar di Trento, e la titolare il giorno dopo ha trovato tutto immortalato nelle telecamere di sorveglianza.

Il suo commento: «Questa notte alle 24:30 circa due ragazzi si sono introdotti nel giardino di un locale scavalcando il cancello... le intenzioni non sono state di creare danno al locale bensì di consumare cocaina e fumare qualche cosa..

L’intrattenimento è durato un’ora circa tra una riga e l’altra e le varie paranoie per la paura che li vedesse qualcuno, solo per uscire di nuovo in strada ci hanno messo dieci minuti nascondendosi tra una sedia ed un tavolino, visto che dopo le 22:00 c’è il coprifuoco.

A questi due ragazzi e a chi venisse in mente di introdursi in proprietà altrui, comunico che oltre al vicinato che ha visto l’accaduto (perché per fortuna c’è sempre qualcuno che non riesce ha dormire) ci sono delle telecamere di video sorveglianza e quindi per quanto cercate di nascondervi, vi abbiamo visti tutti».

Dalle immagini, si vede chiuaramente i due che "tirano" con una cannuccia della polvere bianca (probabilmente cocaina). E poi se ne vanno come niente fosse. Ma sono finiti su facebook.