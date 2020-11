Torna a splendere, dopo i lavori di restauro, il Nettuno della omonima fontana in piazza del Duomo a Trento. Sono state tolte infatti questa mattina le impalcature che avevano protetto il cantoiere.

Erano necessari, i lavori di restauro della fontana del Nettuno, decisi per l’erosione della pietra, l’indebolimento degli stucchi e per la presenza di una patina corrosiva di ossido di calcio causata dallo scorrimento continuo dell’acqua, stanno per cominciare.

I lavori avrebbero dovuto iniziare a marzo ma, causa emergenza Coronavirus, sono slittati a maggio.

L’intervento, come a suo tempo avevano spiegato l’allora assessore comunale alle opere pubbliche Italo Gilmozzi e la capufficio del Servizio di edilizia pubblica Anna Bruschetti, è consistito nella pulizia e sistemazione dello storico manufatto, inaugurato l’8 luglio del 1769 in occasione della festa di San Vigilio.

L’intervento di restauro segue quello effettuato inizialmente nel 1992 e la manutenzione straordinaria del 2003, e si è svolto con una serie di fasi dal consolidamento architettonico alla revisione del sistema di trattamento dell’acqua, fino alla rimozione delle aggiunte artisticamente incoerenti e l’elaborazione di un preciso piano di manutenzione quinquennale.

I lavori, del costo complessivo di 175mila euro, sono ora terminati e presto si potrà vedere la fontana pulita e in tutto il suo splendore, come ha annunciato sabato su Facebook l’assessore comunale Roberto Stanchina.