Sono state 1208 le domande per il bonus bici provinciale presentate al Comune di Trento nello scorso mese di maggio, 1108 approvate e 919 liquidate ad oggi.

Numeri che non hanno esaurito il fondo a disposizione. La Giunta provinciale ha quindi deciso di riaprire i termini di presentazione delle domande a partire da oggi, lunedì 16 novembre e di posticipare il termine delle proroghe richieste alla fine di giugno 2021. Il fondo ancora disponibile ha una capienza che può coprire indicativamente altre 120 domande.

Possono presentare domanda i residenti in provincia che lavorano da più di 6 mesi e in via continuativa a Trento.

La richiesta va inviata online, accreditandosi con SPID o, in alternativa, allegando la carta di identità, e alla stessa devono essere allegati l’identificativo di una marca da bollo da 16 euro e la dichiarazione del venditore di rispondenza della bici ai requisiti contenuti nei criteri provinciali e di garanzia di servizio di assistenza e manutenzione sul territorio provinciale. La dichiarazione deve essere redatta sull’apposito modello predisposto dalla Provincia autonoma di Trento.

Sono ammesse a contributo bici tipo city bike a trazione muscolare, a pedalata assistita, nel quinto capoverso, oltre alle bici a trazione muscolare e a pedalata assistita, cargo bike e bici pieghevoli. Non sono ammessi al contributo mountain bike e nemmeno monopattini.

La data di acquisto della bicicletta non può essere precedente a quella di ammissione della domanda da parte del Comune.

Il contributo non è cumulabile con analoghi incentivi: non si può dunque fare domanda sia per il bonus provinciale che per quello nazionale per finanziare lo stesso bene.

Tutte le informazioni sulle modalità di invio sono disponibili sul Catalogo servizi del Comune di Trento. I criteri e le FAQ sono consultabili al seguente link: http://www.provincia.tn.it/bonusbici/