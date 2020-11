Vigili del fuoco in azione in questi momenti all'ex Graffer, in via 4 novembre a Gardolo: il tetto dell'edificio è completamente in fiamme.

Al momento non si hanno notizie di persone coinvolte nell'incendio dell'immobile da anni in disuso.



ex graffer fuoco.jpeg

Sul posto, nel tardo pomeriggio, sono intervenute diverse autobotti e si lavora intensamente per domare l'incendio che interessa una parte dell’ex stabilimento della Graffer Seggiovie, una delle aree post-industriali da anni in abbandono nella zona nord del capoluogo.

Un incendio nello stesso edificio, per la precisione nell'ex alloggio del custode, usato come riparo da persone senza casa, si era sviluppato anche cinque anni fa.