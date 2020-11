A quattro giorni dallla accidentale rottura di un tubo, durante i lavori di posa in opera delle nuove condutture, Novareti (la ditta del gruppo Dolomiti Energia che si occupa di infrastruttura) annuncia che «sono in fase di ultimazione i lavori per il ripristino del guasto sulla rete gas a Trento sud», e ammette che il guasto - provocato dalla rottura accidentale di un tubo dell’acqua che ha riempito di fango le condutture del gas - ha provocato «una situazione di eccezionale gravità e portata».

Acqua e fango, infatti, sono penetrati nelle tubazioni del gas e sono arrivate fino a molti impianti delle case, ostruemndo tubazioni, e mandando in tilt le caldaie del riscaldamento e dell’acqua calda.

Secondo Novareti, adesso è tutto a posto: «e salvo imprevisti nella giornata di sabato il servizio sarà tornato alla normalità per la quasi totalità le utenze ad esclusione di situazioni che hanno evidenziato problematiche specifiche che i tecnici di Novareti stanno gestendo in maniera puntuale».

Secondo un comunicato della ditta «Conclusa la fase dell’emergenza i tecnici proseguiranno il loro impegno nelle prossime settimane per il ripristino definitivo della rete. La società ringrazia nuovamente i cittadini che con la loro comprensione, nonostante il momento di grande difficoltà, hanno concorso nel permettere alla società di intervenire al meglio in una situazione di eccezionale gravità e portata».