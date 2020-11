Ladri in azione nel tardo pomeriggio di mercoledì a San Rocco di Villazzano: i topi d'appartamento hanno colpito un appartamento di un complesso residenziale di via Roberti, alle porte del sobborgo scendendo dalla Fricca.

I malviventi sono riusciti a forzare una delle finestre dell'appartamento, quella del bagno, che si affaccia sul cortile interno dello stabile.

Hanno dunque presumibilmente colpito attendendo che calasse il buio, per poi accertarsi che nessuno dei vicini potesse accorgersi di quello che stava accadendo.

Nell'appartamento che è stato visitato dai ladri non si trovava nessuno: tutti i componenti della famiglia che è rimasta vittima dell'intrusione si trovavano fuori casa.

È stata la padrona di casa, rientrando assieme ai figli in serata, ad accorgersi dell'accaduto.

Non ha potuto fare altro che allertare le forze dell'ordine componendo il 112: gli operatori della centrale unica per l'emergenza hanno mobilitato i carabinieri della compagnia di Trento, con una pattuglia del radiomobile del capoluogo che ha raggiunto San Rocco per un primo sopralluogo e per raccogliere la testimonianza delle vittime del furto.

Da un primo rapido inventario pare che gli autori dell'intrusione abbiano portato via unicamente un tablet, che si trovava in casa. È dunque presumibile che i malviventi abbiano agito molto rapidamente: una volta entrati in casa hanno cercato il più velocemente possibile di trovare qualche oggetto di valore per poi andarsene in tutta fretta, forse dopo aver udito dei rumori che hanno fatto loro presumere di poter essere scoperti.

I carabinieri stanno ora procedendo con il lavoro di indagine per cercare di risalire agli autori del colpo e recuperare la refurtiva. Attraverso l'analisi delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti nelle vicinanze di via Roberti i militari dell'Arma sperano poi di poter ricostruire anche i movimenti dei ladri, in modo da poter avere un elemento in più a disposizione per arrivare a identificarli.

L'invito è quello di fare particolarmente attenzione in questo periodo: con il cambio dell'ora il buio arriva quando in molte abitazioni i proprietari sono ancora al lavoro: settimane particolarmente apprezzate dai topi d'appartamento, così come tutti i mesi invernali.

È bene lasciare sempre luci, radio o tv accese quantomeno per instillare il dubbio nei malviventi che in casa vi sia qualcuno.