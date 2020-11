Sembra ancora tardare il completo ripristino dei guasti alla rete gas e acqua di Trento Sud, dove la notte tra l’uno e il due novembre si è rotto accidentalmente un condotto dell’acqua ad alta pressione, successivamente il getto fuoriuscito ha sfondato una tubatura del gas interrata, provocando un’infiltrazione. «La zona maggiormente interessata - spiega Novareti, l’azienda fornitrice del servizio gas e idrico - è stata quella compresa fra Via di Madonna Bianca, Via Stella di Man, Via San Vincenzo e dintorni. Appena avvenuto il guasto ci siamo mobilitati immediatamente per svolgere un lavoro puntuale sulla bonifica di tutte le tubature, perché dai condotti infiltrati e sporchi di fango non può più passarci il gas. Per fare questo abbiamo dovuto pulire i tubi, asciugarli e ripararli, in questo modo abbiamo ricostuito trecento metri di rete gas nuova. Poi successivamente abbiamo dovuto procede con l’analisi della situazione nei vari edifici, dove ci sono le utenze».

E qui arriva il punto dolente, perché nella prima mattinata del guasto - il 2 novembre - si sono registrati disservizi per un migliaio di alloggi, alcuni sono rimasti senza acqua, ma soprattutto molti senza gas, senza possibilità di utilizzare la cucina e con la caldaia non funzionante. In alcuni casi “gravi” l’acqua è arrivata fin dentro le case risalendo le tubature di gas, allagando le cucine: «Per gli utenti che presentavano questi problemi abbiamo provveduto a sistemare anche la caldaia, perché naturalmente non potevamo far ripartire la nostra rete in sicurezza senza questi interventi puntuali - continua Novareti - possiamo dire che oggi (ieri per chi legge ndr.) si sono concluse le operazioni di spurgo degli impianti privati dove l’acqua aveva raggiunto le tubazioni interne, abbiamo poi avviato le operazioni di sezionamento della condotta nella parte alta di Via di Madonna Bianca, della rotatoria di Viale Verona sino alla traversa di Via Bartali. Il lavoro è stato necessario per poter procedere all’estrazione di un importante volume di fango ancora presente all’interno della tubazione, che ostacola il corretto deflusso del gas. Mentre nella zona di Via di San Vincenzo proseguono le operazioni di bonifica per svuotare la condotta dall’acqua residua».

In ogni caso, come spiega l’azienda fornitrice dei servizi, i lavori e i soprallughi iniziati negli scorsi giorni continueranno anche per tutta la giornata di oggi.

La buona notizia è che al fine di ridurre il più possibile le tempistiche di messa nuovamente in esercizio dell’impianto di distribuzione nella zona più a sud - via di San Vincenzo - è stato realizzato grazie alla disponibilità dei proprietari e dei responsabili della concessionaria Dorigoni, che hanno messo a disposizione l’area, una centralina di riduzione del gas provvisoria, che dovrebbe poter essere attivata già nella giornata di oggi.D.Ser.