Lo scorso agosto il gruppetto di amici entrò senza alcuna autorizzazione in un'abitazione utilizzata come seconda casa poco sopra l'abitato di Aldeno, nel territorio comunale di Garniga Terme. Più che una ragazzata è stata un'azione vandalica pianificata, approfittando dell'assenza dei proprietari: i giovani non solo forzarono la porta d'ingresso, ma ruppero diversi oggetti e portarono via alcune bottiglie di vino pregiato.

A poche settimane di distanza dal furto, che il proprietario ha provveduto subito a denunciare in caserma, i carabinieri della stazione di Aldeno hanno identificato i responsabili. Si tratta di quattro ragazzi tra i 17 ed i 20 anni, di cui due residenti nella zona (due invece vivono a Trento): sono stati denunciati per furto in abitazione. I due maggiorenni compariranno davanti al giudice a breve, mentre per i due più giovani è stata inoltrata segnalazione dell'accaduto alla procura dei minori. Il fatto che abbiano risarcito il danno, quantificato in 300 euro, sicuramente sarà a loro favore in sede processuale.

Come ricostruito dai carabinieri, i quattro sono entrati nella casa in quel momento disabitata ed avrebbero messo tutto a soqquadro, alla ricerca probabilmente di qualcosa di "prezioso". Frugando ovunque - e danneggiando anche diverse suppellettili - hanno trovato ciò che era di loro gradimento: quattro bottiglie di vino di qualche annata fa, di un certo pregio, che il proprietario conservava nell'abitazione per stapparle in occasioni particolari. I quattro, dunque, se ne sarebbero andati via con le bottiglie, lasciando l'appartamento in disordine. Il loro gesto non è rimasto impunito: i carabinieri di Aldeno, appreso l'accaduto, sono subito partiti con gli accertamenti fino ad arrivare ai nomi dei responsabili del furto. Di fronte a indizi evidenti e prove difficilmente confutabili, i quattro ragazzi non hanno potuto che ammettere le loro responsabilità, esprimendo la volontà di risarcire il danno causato al proprietario di casa.