Livia Ferrario è il nuovo direttore generale del Comune di Trento. Oggi la formalizzazione dell’incarico da parte del sindaco Franco Ianeselli.

Ferrario è stata dirigente generale del dipartimento Politiche per la salute della Provincia autonoma di Trento, per poi essere trasferita con lo stesso ruolo nel 2012 al dipartimento lavoro e welfare, con assorbimento anche del dipartimento sanità, e nel 2013 al dipartimento conoscenza con competenze in materia di scuola, università e ricerca. Prima del passaggio in Comune, ha ricoperto il ruolo di dirigente generale del dipartimento urbanistica, energia, ambiente e cooperazione.