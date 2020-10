Mercatini di Natale a Trento, il via il 21 novembre: per il Covid ingressi controllati e limitati

Mentre Pergine non trova offerte di gestione e altri hanno già abbandonato l’idea, i Mercatini di Natale di Trento si faranno: scatteranno ufficialmente a partire dal prossimo 21 novembre. Ma le misure anti-Covid ne condizioneranno l’aspetto.

Le date: l’accensione ufficiale delle luminarie è fissata per il prossimo 21 novembre, data in cui è prevista anche l'apertura del «Mercatino di Natale» in piazza Fiera, piazza Battisti e piazza Dante.

Il Mercatino in capo ad Apt, registra la partecipazione di 97 espositori, selezionati sulla base di 134 richieste pervenute nei mesi scorsi. Le consuete casette verranno dislocate nelle tre piazze interessate dall'evento. Piazza Fiera e piazza Battisti avranno circa il 60% degli espositori dello scorso anno, in modo da garantire le distanze tra i commercianti, mentre i rimanenti sono stati collocati in piazza Dante. Verranno stabiliti dei percorsi precisi di visita, con ingresso e uscita distinti. Le aree per la somministrazione di cibi e bevande, poi, saranno isolate dal resto, con ingresso contingentato. La manifestazione si concluderà il 6 gennaio.

Le disposizioni nazionali di contrasto alla pandemia, entrate in vigore nella notte tra il 13 e il 14 ottobre, secondo il Comune non ostacoleranno uno degli eventi entrati a pieno titolo nella tradizione locale.

Verranno presentati alla città allestimenti innovativi, installazioni artistiche e iniziative per famiglie e bambini in piazza del Duomo e in piazza Santa Maria Maggiore, mentre esercenti e commercianti potranno inserirsi con piccoli appuntamenti culturali da realizzare nei plateatici esterni.

Come negli anni passati, sarà piazza del Duomo ad ospitare l'albero della città, un abete, opportunamente illuminato e decorato, alto tra i 16 e i 18 metri. Al suo fianco verrà posizionata una sfera luminosa di tre metri di diametro (con richiamo alle bocce di Natale), che si potrà visitare anche dall'interno. Sono in fase di studio decorazioni a cause degli esercenti della piazza, che potranno anche organizzare a turno piccoli concerti.

Piazza Santa Maria Maggiore verrà invece chiusa completamente al traffico, e trasformata in un bosco incantato, con un allestimento in legno pensato per i più piccoli.