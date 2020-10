Avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi l’investimento, a opera di una bicicletta, che ieri pomeriggio ha coinvolto suo malgrado una donna all’uscita da un supermercato a Trento. Con le borse della spesa in mano, la donna è stata letteralmente travolta da una bicicletta che transitava lungo il marciapiede.

È successo in via Torre Vanga, nei pressi del supermercato Eurospesa, storico punto vendita della zona. L’incidente è stato ripreso dalle videocamere di sorveglianza, e le immagini fanno davvero impressione. La donna, appena uscita dal negozio, è stata centrata in pieno dall’incauto ciclista.

Entrambi sono finiti a terra, con il personale del supermercato prontamente accorso a prestare soccorso.