Verranno ampliate le scuole medie «Fogazzaro» di Mattarello. La fase di gara ed affidamento dei lavori - precisa una nota del Comune di Trento - è prevista per quest’anno. L’inizio dei lavori - il cui costo sarà di 5 milioni e 740.578 euro - è previsto per l’estate del 2021 per completare l’opera nella primavera del 2023.





Il nuovo progetto mira anche a sanare alcune criticità come il fatto che una parte delle attuali aule non ha dimensione sufficiente ad ospitare 25 scolari; non esistono nella scuola spazi per le attività collettive; gli spazi adibiti ad uffici hanno una superficie inferiore allo standard del 35%.



Le aule - prosegue la nota dal Comune - risponderanno ai più alti standard di comfort termoigrometrico, acustico ed illuminotecnico disponibili sul panorama tecnologico attuale.



Saranno infatti riscaldate con impianto di riscaldamento a pavimento, ventilate e raffrescate meccanicamente, dotate di un sistema di illuminazione domotico ed infine definite da superfici trattate con materiali progettati per garantire il massimo comfort acustico possibile in termini di riverbero e chiarezza del parlato.