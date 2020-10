Intervento per la realizzazione di un attraversamento pedonale semaforizzato in via Brennero tra Magnete e Top Center. Più a nord verrà realizzato anche un tratto di marciapiede



Nel dettaglio, l’intervento prevede la realizzazione di due aiuole spartitraffico con un varco di 4 metri per consentire il transito pedonale in via Brennero a collegare il complesso del Magnete con il Top Center. L’attraversamento sarà regolato da un semaforo

Le dimensioni delle due aiuole sono di 30 metri per 2 in prossimità del varco pedonale e di 1 metro sul raccordo con la barriera stradale esistente.



Su entrambi i lati dell’intervento è prevista la parziale demolizione del marciapiede esistente per realizzare l’abbassamento a norma disabili e una rampa di raccordo per guadagnare la quota dei percorsi pedonali del Magnete.



A nord del nuovo attraversamento, in prossimità dell’attraversamento pedonale a sud della rotatoria del centro commerciale Bren Center, verrà realizzato anche un tratto di marciapiede sul lato ovest lungo circa 40 metri e largo 2.



Tale tratto di marciapiede funge da collegamento con il percorso ciclopedonale proveniente dal lato ovest della rotatoria in direzione sud verso l’attraversamento semaforizzato esistente. Per la realizzazione del marciapiede nord si rende necessario l’esproprio di terreni di proprietà privata per circa 6 metri quadrati.



I lavori verranno realizzati nel corso dell’estate 2021 per evitare al massimo i disagi al traffico e necessiteranno di 60 giorni. Il costo complessivo sarà di 100mila euro.