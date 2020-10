Problemi per gli alberi a Spini. Il fine settimana ha infatti visto proprio le piante protagoniste nella frazione nord di Trento, conosciuta in effetti più per le fabbriche che per le zone destinate a verde. Le raffiche violente del primo pomeriggio di sabato hanno letteralmente steso dei platani lungo via dei Masadori.

«Avevamo segnalato da tempo l'instabilità delle piante - sottolinea Bruna Pasolli del comitato locale Amizi del Pont dei Vodi - I platani sono infatti cresciuti piegati per la presenza dell'Ora del Garda (il vento che soffia molto forte in zona al pomeriggio durante i mesi caldi, ndr)».

Fortunatamente i problemi si sono risolti in poco tempo. L'intervento dei Vigili del Fuoco ha rimosso un tronco e dei rami dalla carreggiata già pochi minuti dopo l'episodio, contemporaneo agli sradicamenti avvenuti sulla ciclabile all'altezza di Roncafort. Dal Comune sono infine giunte le tanto attese conferme sulla rimozione di un grosso pioppo, l'ultimo di una coppia di piante datate, in via Monaco. Gli abitanti ne chiedevano da tempo la rimozione, segnalandone l'invadenza e la pericolosità. L'intervento è in programma entro una decina di giorni.