Il Comune di Trento ha deciso: va all’Apt di Trento la concessione suolo pubblico per il mercatino di Natale. L’Azienda per il turismo Trento Monte Bondone e Valle dei Laghi si è aggiudicata la gara per l’individuazione del soggetto cui assegnare la concessione temporanea di suolo pubblico in piazza Fiera, piazza Cesare Battisti e giardini di piazza Dante nel periodo da novembre 2020 a gennaio 2021 per la realizzazione del mercatino tipico natalizio a Trento.

La seduta pubblica della commissione di gara si è conclusa nel pomeriggio di oggi.

Come previsto dall’avviso di gara, predisposto sulla base della linee di indirizzo approvate dalla Giunta comunale, l’aggiudicazione è stata assegnata alla proposta migliore e l’offerta tecnica è stata analizzata tenendo conto, in particolar modo, delle esperienze pregresse, del regolamento per la selezione degli espositori, del progetto del mercatino (planimetrie e addobbi), del piano di marketing, degli aspetti legati alla sicurezza, di quelli economici-finanziari e delle metodologie di valutazione della customer satisfaction.

Il soggetto aggiudicatario dovrà ora richiedere la concessione di suolo pubblico alla Polizia locale.

L'altro soggetto che aveva fatto domanda è la società Everness di Agostino Carollo, il quale ha già annunciato il ricorso, ritenendo che l'Apt diTrento sia un soggetto incompatibile, in quanto fra i suoi amministratori siede il vicesindaco e assessore competente Roberto Stanchina.