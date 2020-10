Mercatini di Natale, torna ad alzarsi la tensione. Oggi il Comune di Trento farà sapere chi li organizzerà. In corsa ci sono solo l’Apt di Trento e la Everness. Agostino Carollo, il titolare della società in questione, è convinto che non ci saranno problemi ad avere la meglio sul concorrente.

La contemporanea presenza di Roberto Stanchina in giunta comunale e nel cda dell’Azienda per il turismo mette, a giudizio di Carollo, fuori da giochi l’Apt: l’incompatibità è evidente. Per la prima volta nella storia, quest’anno l’organizzazione del Mercatino viene aggiudicata con un bando di gara.

La manifestazione - si legge nel bando - sarà ospitata in piazza Fiera e piazza Battisti, con la possibilità di utilizzare anche i giardini di piazza Dante qualora fosse necessario assicurare il distanziamento tra le persone. La concessione, valida per 2020 e prorogabile fino al 2022, doveva essere assegnata da un’apposita commissione giudicatrice già a metà settembre ma, da quanto viene fatto sapere da persone vicine a Everness a causa del “problema Stanchina”, è stato fatto slittare tutto senza nessuna spiegazione: «Siamo curiose di sapere cosa ci dicono. A settembre Stanchina era assessore nell’esecutivo diretto da Alessandro Andreatta, ora è addirittura vicesindaco».

Tra Agostino Carollo e il Comune di Trento il braccio di ferro sui Mercatini va avanti da un paio d’anni. A luglio il Tar ha considerato il ricorso dell’imprenditore inammisibile perché tardivo. Già a novembre i giudici avevano respinto la richiesta di sospensiva del provvedimento con cui era stata respinta la sua richiesta di occupazione di occupare Piazza Fiera e piazza Cesare Battisti. Stessa sorte era toccata in dicembre alla richiesta di sospendere l’autorizzazione di occupazione del suolo pubblico rilasciata all’Apt. Ma, a casette ormai smontate, era attesa la pronuncia nel merito del contenzioso da parte dei giudici, importante sul piano di un possibile risarcimento a Carollo, che ha chiesto mezzo milione di euro di danni.

La battaglia lanciata dal titolare di Everness, assistito dall’avvocato Davide Lo Presti, era partita in primavera: secondo il ricorrente c’era infatti una lacuna nelle modalità di richiesta da parte dell’Apt dell’assegnazione dell’organizzazione dei mercatini. La comunicazione presentata in gennaio dall’Azienda di promozione al Comune contenente l’elenco delle manifestazioni del 2019 - tra cui i Mercatini di Natale, ritenuti dalla giunta di “interesse pubblico” - per Carollo non rispettava le indicazioni del regolamento comunale.

Per questo l’organizzatore aveva in marzo presentato una sua richiesta di occupazione del suolo pubblico ritenendo che il primo soggetto a fare richiesta acquisisca il diritto. Una domanda che era stata reiterata il 26 agosto 2019 dopo il primo no del Comune di Trento. Ma i giudici hanno accolto l’eccezione di ammissibilità del ricorso sollevata da Comune e Apt. In particolare le due istanze presentate da Carollo - respinte rispettivamente il 17 maggio 2019 e il 30 settembre 2019 - per i giudici avrebbero avuto lo stesso contenuto. «Al momento della notificazione del ricorso il 21 ottobre 2019 - scrivono - risultavano scaduti i termini per impugnare sia la nota del 6 maggio 2019 che quella del 17 maggio 2019».

Dunque mancherebbe il requisito, necessario, di trovarsi di fronte ad un provvedimento diverso e sostitutivo del precedente. Allo stesso modo, la richiesta di risarcimento, per il Tar è intempestiva, essendo arrivata oltre i 120 giorni.

«Nessuna utilità - scrivono i giudici - è ritraibile da parte del ricorrente in seguito all’eventuale annullamento della concessione del 15 ottobre 2019» rilasciata all’Apt. Carollo a luglio è stato condannato anche a pagare le spese in favore dell’amministrazione, pari a 2.000 euro e a favore dell’Apt, sempre di 2.000 euro. Sui Mercatini c’è un nuovo round.