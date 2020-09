Parcheggi: nuove tariffe in arrivo. Lo annuncia il Comune di Trento in un comunicato, con l’aumento delle tariffe (in via sperimentale fino a febbraio), ma anche la novità della sosta gratis in centro nella prima mezz’ora. Il tutto, pochi giorni dopo le elezioni.

Spiega il Comune: «In questi giorni Trentino Mobilità sta procedendo alla modifica delle impostazioni dei parcometri e della segnaletica verticale per adeguare le tariffe dei parcheggi a pagamento in città, con lo scopo di decongestionare e migliorare la fruibilità delle diverse aree urbane, favorendo la rotazione nelle aree più centrali durante la settimana.

Il provvedimento, deciso dal Consiglio comunale, è sperimentale fino al 28 febbraio 2021.

A partire dalla installazione della nuova segnaletica le tariffe saranno modificate come segue:

• sabato: sosta gratuita per i primi 30 minuti su tutti gli stalli a pagamento su strada

• area di prima corona: le attuali due tariffe di 1,80 e 1,50 euro all’ora sono ricondotte a un’unica tariffa pari a 2,20 euro all’ora

• area di seconda corona: l’attuale tariffa passa da 1,00 a 1,20 euro all’ora

• area periferica urbana: l’attuale tariffa di 0,60 euro all’ora è ridotta a 0,50 euro all’ora; per le vie dell’area periferica gialla che mostrano un grado di occupazione elevato l’attuale tariffa passa da 1,00 a 1,20 euro all’ora.

Rimane inalterata l’attuale tariffa di 0,50 euro all’ora prevista per le aree ospedaliere».