Sono terminati i lavori di completamento del marciapiede in via di Madonna Bianca, iniziati nello scorso mese di giugno.

L’intervento è consistito nella costruzione di un nuovo marciapiede di larghezza pari a 1,30 metri per uno sviluppo totale di circa 120 metri sul lato ovest della strada.

È stata inoltre realizzata una nuova isola spartitraffico in corrispondenza dell’attraversamento pedonale a nord dell’intervento, mediante la posa di elementi prefabbricati ad alta visibilità della larghezza di 1,60 metri e l’installazione di 2 nuovi punti luce per la messa in sicurezza dell’attraversamento stradale.

È stato necessario quindi spostare la corsia di marcia in direzione sud-nord, che è stata rettificata, con conseguente modifica del golfo per la fermata dell’autobus.

A completamento delle opere sono stati adeguati l’impianto di illuminazione pubblica esistente e la rete di smaltimento delle acque bianche.

Nel tratto interessato ai lavori si è provveduto infine al rifacimento delle pavimentazioni stradali e della relativa segnaletica orizzontale.

I lavori sono costati 75mila euro circa e sono stati eseguiti dall’impresa Rocco Caniani di Mattarello, sotto la direzione del servizio Opere di urbanizzazione prima – ufficio Opere stradali (direttore lavori Giancarlo Zanella, ispettore di cantiere Massimiliano Zanor).