Il nuovo consiglio comunale di Trento è ormai quasi definito in tutti i suoi seggi. Restano però da scrutinare 3 sezioni e ci sono possibili cambiamenti dell'ultima ora.

A fare la parte del leone è il Partito Democratico, con 9 consiglieri (Mariachiara Franzoia, Elisabetta Bozzarelli, Michele Brugnara, Italo Gilmozzi, Walter Lenzi, LUca Filosi, Minella Chilà, Stefano Bosetti e Alessandro Dal Rì), che è il primo partito della città con 9.629 voti (18,14%).

Il secondo partito è la Lega Salvini (7,290 voti, pari al 13,74%), ma avendo il loro candidato Merler perso al primo turno, esprimeranno solo 5 consiglieri. Sono Devid Moranduzzo, AlessandroSaltori, Daniele Dematté, Vittorio Bridi e Giuseppe Filippin).

Bene le liste di Ianeselli: “Insieme per Trento” fa 4 rappresentanti (Paolo Piccoli, Monica Baggia, Anna Raffaelli, Francesca Fiori), 3 consiglieri per Patt (Roberto Stanchina sicuro, poi è una lotta per altri due posti fra Alberto Pedrotti in vantaggio su Tiziano Uez e Stefano Risatti), e altrettanti per Futura (Paolo Zanella, Corrado Bungaro, Stefano Bertoldi).

Completa il quadro del centrosinistra “Azione-Unione” con 2 (Chiara Maule e Giovanna Flor), e Europa Verde con 1 (Andreas Fernandez).

Nel centrodestra bene Fratelli d’Italia (2 consiglieri, Giuseppe Pino Urbani e Cristian Zanetti), Trento Unita (3 consiglieri: Eleonora Angeli, Antonio De Leo, Fabrizio Guastamacchia) mentre Forza Italia con l’1,7% scompare dal consiglio comunale.

Idem per il Movimento 5 Stelle e i fuoriusciti di Onda Civica: a parte Filippo Degasperi (candidato sindaco), nessun altro delle due formazioni viene eletto.

Per le liste di Carli, “Rinascimento Trento” elegge 1 consigliere (Dario Maestranzi).

In consiglio entrano poi i candidati sindaco che hanno superato la soglia di sbarramento: con Degasperi, anche Silvia Zanetti, Andrea Merler, e Marcello Carli.

La tabella relativa a 95 sezioni su 98.