Viene recuperata domani, sabato 19 settembre, la manifestazione canora del coro monte Calisio di Martignano già programmata per la fine di agosto, ma rinviata a causa dei grossi temporali.

Alle 19.30 cioè "Al tramonto in cima Calisio" sarà eseguito un repertorio di canti sulle bellezze della natura e delle montagne in passato violate dalla guerra.

La rassegna rientra nell'iniziativa di "Spettacoli coast to coast" di fine estate organizzati dalla locale associazione Dismisura, in collaborazione con la Circoscrizione Argentario, grazie ad un finanziamento del Comune di Trento in partnership con la Fondazione Caritro. Lo spettacolo pertanto sarà gratuito.

La manifestazione prenderà il via alle 18 con la partenza della camminata dalla località Loc a Montevaccino e dalla piazza di Villamontagna. Coloro che vorranno partecipare potranno usufruire di accompagnatori del territorio fino alla cima del Calisio.

L'emergenza coronavirus impone l'uso della mascherina secondo le norme vigenti. È caldamente consigliata la prenotazione.

Per informazioni: info@teatrodivillazzano.it oppure 0461.913706 G.D.B.