Gli abitanti di Trento sono bravissimi a differenziare: raggiunto l’86,6%.

È il dato più alto mai raggiunto dalla raccolta differenziata a Trento: ad agosto i rifiuti avviati a riciclo sono stati l’86,69 per cento, contro il 79,69 dell’anno precedente. Oltre mille tonnellate di organico, 624 tonnellate di carta e cartone, 380 tonnellate di vetro, 322 tonnellate di imballaggi leggeri, 216 tonnellate di legno, 66 tonnellate di metalli, 64,5 di tonnellate di apparecchiature elettriche ed elettroniche (per citare solo le frazioni di rifiuto più rappresentative) sono state separate e potranno dar vita a nuovi materiali.

In calo sempre nel mese di agosto la produzione di rifiuto indifferenziato: 541 tonnellate rispetto a una media di 768 tonnellate negli ultimi cinque anni. Continua il buon trend di riduzione dei rifiuti totali prodotti (-5,72 per cento) e dei rifiuti smaltiti in discarica (-12,53 per cento) rispetto allo stesso periodo di riferimento del 2019.

Nel 2019 la raccolta differenziata del Comune di Trento si era attestata all’81,59 per cento, nei primi otto mesi del 2020 è salita all’83,43 per cento.