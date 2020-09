La «spaghettata» di svincoli fra via Bolzano e la tangenziale, a Trento Nord, è invasa dall’erba: le ultime piogge di fine estate hanno dato il là alla crescita della vegetazione che in qualche punto (come quello nella foto) ormai limita la visibilità specie sui margini interni delle numerose corsie di accelerazione e decelerazione.



Diversi automobilisti, negli ultimi giorni, ci hanno segnalato il disagio dovuto a una carenza di manutenzione: ai mancati sfalci si aggiunge infatti l’inciviltà di qualche soggetto che getta dai finestrini dei rifiuti, un atto punito dal codice della strada con una multa che può arrivare a 425 euro.