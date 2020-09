Per evitare assembramenti in prossimità del liceo linguistico “Sophie Scholl” negli orari di inizio e fine lezioni sarà vietato il transito veicolare così da favorire il distanziamento tra gli alunni richiesto dalle regole stabilite per contrastare la diffusione del virus Covid-19. Da lunedì dunque stop alle auto in via Mattioli per tutto l’anno scolastico (con esclusione delle giornate di sabato, domenica e festivi) negli orari 7.30-8.15 e 12.45-13.30. Nel contempo in via Perini per tutto l’anno scolastico (con esclusione delle giornate di sabato, domenica e festivi), tra le 7.30 e le 8.15 e tra 12.45 e le 13.30, viene istituita la direzione obbligatoria in corrispondenza dell’intersezione con via Mattioli/via Endrici così che ogni veicolo in transito lungo via Perini debba proseguire la marcia obbligatoriamente in direzione est-ovest. In via Endrici, sempre per tutto l’anno scolastico (tranne sabato, domenica e festivi), tra le 7.30 e le 8.15 e tra le 12.45 e le 13.30, è prevista la direzione obbligatoria a destra in corrispondenza dell’intersezione con via Perini così che ogni veicolo in transito lungo via Endrici debba proseguire la marcia obbligatoriamente in direzione est-ovest lungo via Perini.

È consentito il transito dei veicoli dei residenti di via Mattioli e comunque di tutti i veicoli provenienti da aree di sosta private solamente in uscita verso via Vittorio Veneto; allo stesso modo potranno transitare in uscita i veicoli parcheggiati sulla pubblica via. Sarà inoltre garantito il transito pedonale nonché quello ciclabile sulla pista collocata sul lato ovest di via Mattioli.