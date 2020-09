Accertamenti sono in corso per stabilire le cause di un incendio che all’alba di oggi si è sviluppato nel piazzale esterno dell’azienda Sovecar - concessionaria Italnolo - a Spini di Gardolo.

Le fiamme hanno distrutto due mezzi, un escavatore e una piattaforma mobile. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco.

L’allarme alle 5,10 del mattino. I titolari avrebbero già escluso ogni ipotesi dolosa, dopo aver visionat i filmati delle telecamere di sicurezza. Le fiamme si sarebbero sprigionate dalla batteria di un elevatore lasciata in carica nella notte.