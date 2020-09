E’ morto oggi all’età di 78 anni Marco Tomasi, già consigliere comunale di Trento ed esponente del centrodestra e della Lega Nord.

I funerali si terranno domani, venerdì, alle ore 16 al Cimitero di Trento.

«Da parte della sezione Lega di Trento vogliamo porgere le nostre più sentite condoglianze alla famiglia del nostro ex Consigliere comunale Marco Tomasi. Marco ha fatto parte della nostra squadra in Comune a Trento nella scorsa legislatura e mi aveva sostenuta quando ero candidata Sindaco in città. Ricordo gli anni trascorsi assieme e le battaglie che abbiamo combattuto e che combatteremo anche per lui. Lascia un grande vuoto. Le più sentite condoglianze alla famiglia» afferma la Segretario della Sezione di Trento Bruna Giuliani.