Vigili del fuoco volontari al lavoro lunedì sera a Cognola, dove alla rotatoria tra via San Vito, via Ponte Alto e via alla Veduta, stava bruciando un bagno chimico.

L’allarme è scattato verso le 21.30, dopo che alcuni automobilisti di passaggio e residenti hanno notato le fiamme e avvertito l’acre odore della plastica che bruciava.

Dopo la chiamata alla centrale unica per l’emergenza, gli operatori del 112 hanno allertato il corpo dei vigili del fuoco volontari. Subito dalla caserma, che si trova a poche decine di metri, lungo via Ponte Alto, sono intervenuti quattro uomini che hanno rapidamente estinto le fiamme e messo in sicurezza il bagno chimico. Alle 22.30 hanno potuto rientrare ad intervento concluso.

Il bagno chimico era stato collocato nei pressi del marciapiede, a lato dello stabile della scuola primaria del sobborgo, a beneficio degli operai che in queste settimane stanno lavorando al rifacimento della vicina passerella pedonale: contestualmente alla chiamata ai vigili del fuoco, dal 112 è partita poi anche un’allerta per le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’accaduto.

Pochi i dubbi che si tratti di un gesto di natura dolosa, messo in atto quasi certamente da vandali che hanno voluto distruggere il bagno chimico per il solo insulso gusto di danneggiare beni altrui.