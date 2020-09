Un amante degli alberi sgranerebbe gli occhi di fronte alla soluzione adottata nel parcheggio del centro sportivo di Melta: un lettore ci segnala infatti come gli esemplari di frassino piantumati per ombreggiare gli stalli di sosta siano stati circondati da una colata di cemento. Una ventina di alberi completamente attorniati dal calcestruzzo, senza più spazio per svilupparsi normalmente o per poter assorbire l'acqua caduta sotto la chioma. Mentrre a fianco i lampioni dell'illuminazione sono piantati nella terra, come dovessere crescere nutrendosi.

Come mostra la foto, tutte le aiuole nel parcheggio est del centro sportivo sono state riempite di cemento in corrispondenza delle piante, la cui funzione è sia decorativa, sia ombreggiante per le numerose auto in sosta.

Forse, nell'intenzione di chi ha ideato le mini-colate, c'era la speranza di eliminare una volta per tutte i tagli dell'erba o la rimozione delle infestanti, in un modo tuttavia senz'altro originale. E' noto infatti che tutti gli alberi (come dimostrano i viali di ogni città) necessitano di un adeguato spazio attorno al tronco per crescere e ingrandirsi. Il cemento posato, uno strato di diversi centimetri, negli anni è destinato peraltro a disgregarsi sotto la spinta delle radici.