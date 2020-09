C'entrerà forse il fatto che ci sono le elezioni comunali alle porte. Ad ogni modo, le proteste dei residenti hanno ottenuto il risultato sperato.

Il Comune di Trento ha annunciato oggi che saranno modificati i dossi in via Bolleri a Martignano, come sollecitato anche dalla Circoscrizione.

L’amministrazione comunale specifica in un comunicato che «si stanno rimodulando le pendenze delle rampe le quali quindi diventeranno più scorrevoli da superare, ferma restando la cautela nel transito che chiaramente dovrà rimanere».

Leggi anche:

Nuovi dossi rallentatori a Martignano: troppo alti